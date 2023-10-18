"القاهرة الإخبارية": مطار العريش استقبل 17 طائرة مساعدات من دول العالم لإدخالها لغزة

أكد رمضان المطعني، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من العريش، أن إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي 17 طائرة من مختلف دول العالم منها عدد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية العالمية، تمهيدًا لإدخالهم لقطاع غزة.

وأضاف المطعني، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدول العربية أرسلت عددًا من المساعدات إلى مطار العريش الدولي يأتي على رأسها دولة قطر التي قدمت عددًا من المساعدات تقدر بطائرتين تحمل بين طيتها 37 طنًا من المساعدات تنوعت تلك المساعدات على الطائرتين ما بين المواد الغذائية والأدوات الطبية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن عددًا من الدول الأخرى أرسلت عددا من طائرات الإغاثة الإنسانية التي ستصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الدولي، كان على رأسها تركيا والتي أرسلت 3 طائرات محملة على متنها 60 طنًا من المساعدات التي تنوعت ما بين الغذائية والطبية وغيرها من المواد الجافة الأخرى.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن المساعدات الموجودة في مطار العريش الدولي يتم التعامل معها من خلال الهلال الأحمر المصري والتي تنتشر على مدار الساعة هنا.