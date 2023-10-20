موسكو تتهم واشنطن بمطاردة المواطنين الروس في بلدان أخرى على مدار 15 عامًا

قالت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم الجمعة، إن سلطات الولايات المتحدة تقوم بمطاردة المواطنين الروس في بلدان أخرى على مدى 15 عامًا.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن المواطنين الروس يواجهون موقفًا متحيزًا من جانب العدالة الأمريكية، ويتعرض الروس لظروف احتجاز غير إنسانية ويتم حرمانهم من الرعاية الطبية، مطالبة السلطات الأمريكية بالتوقف عن "اضطهاد الروس" واحترام حقوقهم القانونية والتخلي عن الخطاب المعادي لروسيا.



وأضاف البيان:"لاحظنا التصريحات الاستفزازية للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر.. هذه المرة حاول تشويه سمعة بلادنا بقصص مرعبة حول السفر غير الآمن للأمريكيين إلى روسيا، على الرغم من الحملة الإعلامية التي شُنت ضد روسيا، تواصل بلادنا اجتذاب عدد لا يحصى من الأجانب، بما في ذلك من الولايات المتحدة".

على جانب آخر، أشارت وزارة الخارجية الروسية،بعد اجتماع فى الدوحة بين مبعوثي روسيا والصين للشرق الأوسط، إلى أن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق في ضوء تصاعد الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن دبلوماسيى البلدين أكدوا أن "تركيز موسكو وبكين الثابت على تنسيق الجهود بشكل وثيق من أجل التسوية السياسية لهذه الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، وغيرها من الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى منصات دولية أخرى، بما فى ذلك بريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون"، وفقا لما قالته الوزارة عقب محادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط تشاى جون.

ووفقا للخارجية الروسية، فإن الطرفين تحدثا "لصالح وقف مبكر للأعمال العدائية، ومنع تصعيد النزاع، وحل القضايا الإنسانية العاجلة، بما فى ذلك تقديم المساعدات الطارئة للسكان المتضررين وإطلاق سراح الرهائن".