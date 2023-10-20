الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. روسيا تتعهد بدعم كوريا الشمالية فى مواجهة الهيمنة الأمريكية

سيرجي لافروف وزير
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

أشاد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بـ"التعاون العميق" بين روسيا وكوريا الشمالية، وتعهد بتقديم "دعم وتضامن موسكو الكامل" إلى بيونج يانج، وشدد الطرفان على تصميمهما على مقاومة "تطلعات الهيمنة الأمريكية"، وفقًا لما نقلته "رويترز".

 

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن لافروف التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في العاصمة بيونج يانج، الخميس، في إطار توثيق علاقات البلدين في مواجهة ما يعتبرانه "عدائية وعدوانية" المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.

 

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن اجتماع لافروف مع كيم استمر أكثر من ساعة، لكن الوزارة لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

 

وقالت الوزارة إن لافروف، الذي وصل بيونج يانج، أول أمس الأربعاء، شكر في وقت سابق كوريا الشمالية على دعم العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفق ما أوردت "رويترز".

 

وينظر إلى زيارة لافروف على أنها تمهد الطريق لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عزز التعاون مع كوريا الشمالية المعزولة سياسيًا.

 

تأتي الزيارة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية نقلت ذخائر إلى روسيا لتعزيز قدراتها القتالية، بحسب "أسوشيتد برس" الأمريكية.

 

وقال "لافروف" خلال حفل استقبال استضافته كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، إن موسكو تقدر بشدة "دعم بيونج يانج الثابت والمبدئي" لروسيا في حرب أوكرانيا، التي تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة".

 

وأكد لافروف وفقًا لنص الخطاب، الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "بالمثل فإن الاتحاد الروسي يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع تطلعات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

 

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، وأكدا الالتزام المتبادل بحل سياسي ودبلوماسي للمشكلات، والاستعداد لبذل جهود مشتركة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

 

وشدد الطرفان على تصميمهما على مقاومة "تطلعات الهيمنة للولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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