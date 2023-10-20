الخارجية الروسية: ننسق الجهود مع الصين بشأن التصعيد فى الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية بعد اجتماع فى الدوحة بين مبعوثي روسيا والصين للشرق الأوسط إن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق في ضوء تصاعد الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن دبلوماسيى البلدين أكدوا أن "تركيز موسكو وبكين الثابت على تنسيق الجهود بشكل وثيق من أجل التسوية السياسية لهذه الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، وغيرها من الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى منصات دولية أخرى، بما فى ذلك بريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون"، وفقا لما قالته الوزارة عقب محادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط تشاى جون.

ووفقا للخارجية الروسية، فإن الطرفين تحدثا "لصالح وقف مبكر للأعمال العدائية، ومنع تصعيد النزاع، وحل القضايا الإنسانية العاجلة، بما فى ذلك تقديم المساعدات الطارئة للسكان المتضررين وإطلاق سراح الرهائن".

وقالت وزارة الخارجية إن الدبلوماسيين الروس والصينيين "تبادلوا بصراحة وجهات النظر حول الوضع فى منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على التصعيد غير المسبوق فى قطاع غزة وما حوله.