الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل تحطم طائرة ركاب هندية فى أفغانستان وعلى متنها 6 أشخاص روس

تحطم طائرة
تحطم طائرة

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة في منطقة زيباك بولاية بدخشان، شمال أفغانستان.

وقالت وكالة "أريانا نيوز" الأفغانية: إن شرطة بدخشان أبلغت بأن طائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان.

ونقلت الوكالة عن مكتب المتحدث باسم شرطة بدخشان، في بيان له، القول: إن الطائرة تحطمت في أعالي جبال منطقة توبخانه بزيباك.

بدورها، أفادت وكالة "آماج نيوز"، نقلًا عن مصادر أفغانية، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة هندية شمال شرق أفغانستان.

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تحطم طائرة لكن موقعها لم يتحدد بعد

وقال المسئول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية، ذبيح الله أميري: تحطمت طائرة لكن موقعها لم يتحدد بعد.

وتابع: أبلغنا قرويون بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، وأرسلنا فريق طوارئ إلى الموقع لكنه لم يصل بعد.

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع على مسافة حوالى 8 ساعات برًا من عاصمة الولاية فايز آباد.

وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن الطائرة من طراز Falcon 10 والتي اختفت عن شاشات الرادار في أفغانستان، تابعة لمجموعة "أثليتيك غروب" الروسية، وكان على متنها 6 أشخاص، 4 منهم من أفراد الطاقم.

كما أكدت أن الطائرة كانت برحلة طبية ومتوجهة إلى موسكو عبر طشقند.

وكالة النقل الجوي الروسية

وأفادت وكالة النقل الجوي الروسية، نقلًا عن مصادر أفغانية، بتحطم طائرة ركاب كانت في طريقها إلى موسكو شمال شرقي أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية بولاية بدخشان بسبب عطل فني، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول طراز الطائرة أو العدد التقديري للأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقالت قيادة شرطة بدخشان إن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي وخرجت عن شاشات الرادار الليلة الماضية وتحطمت فوق الجبال العالية بمنطقة زيباك.

منطقة زيباك أفغانستان شرطة بدخشان تحطم طائرة الفيدرالية الروسية النقل الجوي الروسية

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