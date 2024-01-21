السلطات الأفغانية: تقارير عن تحطم طائرة فى إقليم بدخشان شمال شرقى البلاد

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن السلطات المحلية في أفغانستان، قالت إن هناك تقارير وردت عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد، ولم يتم بعد تحديد نوع الطائرة وعدد الركاب على متنها.

طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي

وقالت قيادة شرطة بدخشان، إن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي وخرجت عن شاشات الرادار الليلة الماضية وتحطمت فوق الجبال العالية بمنطقة زيباك.

وأوضح متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان، أن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في المنطقة.

وكانت طائرة ركاب هندية قد تحطمت في منطقة زيباك بولاية بدخشان في أفغانستان، حيث تم إرسال فريق بحث إلى منطقة توبخانا بشأن الطائرة المحطمة.