الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل ورطت أمريكا فى حرب غزة.. ونتنياهو يخشى الملاحقة القضائية

نتنياهو
نتنياهو

قال أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل ورطت الولايات المتحدة معها بشكل مباشر في هذه حرب غزة.

وأضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكاي بي" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن تداعيات هذه الحرب التي تنتقل من منطقة لأخرى وتشعل صراعًا يخشى أن يكون صراعًا إقليميًا، وهذا ما كانت تؤكد عليه دائمًا الإدارة الأمريكية، التي أرسلت أكثرمن مسئول وآخرهم وزير خارجيتها أنتوني بلينكن.

وأضاف أن بلينكن أجرى 5 جولات وفي آخر زيارة له كان كل حديثه مع الإسرائيليين أن الحل العسكري وإزاحة حماس لن يكون الحل العملي أو القادر على تنفيذه، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك حل دبلوماسي والجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن إصرار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على امتداد زمن الحرب خوفًا من الملاحقات الجنائية والقضائية التي ستطوله بعد اليوم الثاني من انتهاء الحرب.

توسيع دائرة الصراع

وتابع أن: جماعة الحوثي في اليمن دخلت على الخط مما يعمل على توسيع دائرة الصراع، خاصة وأن ما يحدث عند باب المندب يشل نوعًا ما التجارة العالمية لحوالي 15% منها تعبر من هذه المنطقة ومنها 40% من ناقلات البترول، ومن ثم أمريكا وبريطانيا لهما مصالح تجارية في هذه المنطقة، فأكبر شركات الشحن في العالم بريطانية، ولدى أمريكا أهمية أيضًا بأنها تدعم إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتم أن جماعة الحوثي هي مستقلة في قرارها وارتباطه بإيران ليس السبب الرئيسي في الوقوف والدعم للقضية الفلسطينية في قطاع غزة، معلقًا: "هناك ثأر ما بين الحوثي والأمريكان عندما استمرت الحرب على اليمن 9 سنوات بوجود تحالف دولي وكان لأمريكا دور كبير، وللأسف الشديد من الممكن أن يتوسع الصراع ومن لديه القدرة على تحجيم هذا التوسع هو التحالف الذي أقرته أمريكا بشكل غير مبرر، وفي نفس الوقت أمريكا تواجه مشاكل كثيرة على المستويين الداخلي والخارجي، بجانب المشكلات التي تحيط بها من الشمال والغرب، ويجب أن يكون هناك قرار حكيم يوقف هذه العمليات".

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