كيف نفّذ الجيش الباكستاني الضربات العسكرية في إيران؟

أعلن الجيش الباكستاني، أنه تم تنفيذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ وذخائر وأسلحة مضادة، وفقًا لما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد، “التزمنا أقصى درجات الحذر خلال الضربات في إيران لتجنب وقوع أضرار جانبية ، ومن الحكمة اتباع الحوار والتعاون لحل القضايا الثنائية مع إيران”.

وقالت مصادر باكستانية، إنه تم ضرب 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 40 إلى 50 كيلومترًا داخل الأراضي الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الباكستانية عن أن إسلام آباد نفذت سلسلة من الضربات العسكرية ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعة سيستان أو بلوشستان الإيرانية، موضحة أن الضربات في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.