الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام شمال الضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية، وفقًا لما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 اقتحام مخيم الأمعري في مدينة رام الله

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل، تزامنًا مع تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم، بينما حاصرت قوات الاحتلال العديد من المنازل.

الضفة الغربية مخيم نور شمس الغربية الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين

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