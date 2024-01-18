الصفدى: الأردن وتركيا تعملان على بلورة موقف دولى ضاغط لوقف العدوان على غزة

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن "المملكة الهاشمية تتابع عمليات التحريض المستمرة عن كثب من مسئولين إسرائيليين، التي تشيطن الإنسان الفلسطيني وتنكر حقه في الحياة، وترفض أن تعطيه حقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع والقوانين الدولية".

العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، وأوضح أن الأردن وتركيا تعملان ثنائيًا على بلورة موقف دولي ضاغط وفاعل لوقف العدوان على غزة، وكل ما يسببه من دمار وقتل للأبرياء، وقتل لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل، لافتًا إلى أن العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن سيدفع باتجاه التوتر في المنطقة برمتها، بما نراه الآن من التوترات التي بدأت واشتعلت في لبنان والبحر الأحمر ومناطق أخرى في المنطقة.

الأردن متوافق مع تركيا على أن السلام العادل والشامل للفلسطينيين

وأاضاف إن الأردن يواجهة موقفا سياسيا إسرائيليا يتحدى إرادة المجتمع الدولي، وبخرق المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن الأردن متوافق مع تركيا على أن السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين الذي يبدأ بوقف العدوان وكل الإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم والتصعيد، الذي ستكون انعكاسته على المنطقة كاملة.

لا مشروعية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وشدد على أن الأردن وتركيا تعملان ثنائيًا عن طريق لجنة الاتصال التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الفترة الماضية، حيث قامت اللجنة بالتواصل مع الخمس الدائمين في مجلس الأمن عبر الزيارات إليها ودول مؤثرة أخرى، وأضحت خلالها أنه لا مشروعية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بجانب أن المبررات التي تقدمها إسرائيل لهذا العدوان على الأراضي الفلسطينية غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا.