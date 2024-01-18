الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصفدى: مشاورات مستمرة لكشف حقيقة العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن هناك مشاورات للجنة الاتصال التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة، للاستمرار في العمل المستهدف في كشف حقيقة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

مشاورات لجنة الاتصال تستهدف تعرية الرواية الإسرائيلية

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إن مشاورات لجنة الاتصال تستهدف تعرية الرواية الإسرائيلية، والتحذير من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونتائجه على المنطقة برمتها، وتكسير السردية الإسرائيلية التي لا ترتكز إلى قانون ولا منطق ولم تحقق شيئًا سوى قتل الفلسطينيين وتدمير مجتمع كامل عندما نرى حجم الدمار في غزة.

وتساءل "كيف سيحقق العدوان المدمر هذا الأمن إلى إسرائيل؟ وبأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل ببنيته التحتية كاملة، وقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ومثلهم بل ويضاعف العدد جرحى ومصابون؟، وبأي منطق يمكن قبول ذلك على أنه دفاع عن النفس؟".

رفض أي اقتطاع لأي جزء من غزة

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "مواقفنا واضحة في رفض التهجير وفي رفض أي وجود إسرائيلي في غزة ورفض أي اقتطاع لأي جزء من القطاع، وأن يتم التعامل مع غزة بعد أن يتوقف العدوان في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستهدف حلًا شاملًا للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967".

واختتم أن التواصل سيستمر مع المجتمع الدولي، بجانب حشد الموقف الدولي القادر على الضغط، لوقف التدمير في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف التصعيد في المنطقة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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