الممثل الروسى لدى أفغانستان: موسكو لن تزيل طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية

قال زامير كابولوف، الممثل الروسي الخاص لدى أفغانستان، إنه بينما يحترم قرار كازاخستان إزالة طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية، ليس لدى روسيا أي نية للقيام بنفس الشيء.

وأوضح الممثل الخاص للرئيس الروسي لدى أفغانستان موقف روسيا من إدارة طالبان، في وقت أزالت فيه وزارة خارجية كازاخستان بشكل غير متوقع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية المحظورة. حسبما ذكرت في مقابلة مع إذاعة "إن. سي. إيه" الروسية.

وأكد "كابولوف" أن طالبان لم تتغير، وأن روسيا لا تتفاوض بشأن حذف طالبان من قائمة الجماعات المحظورة.

استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الممنوعة

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم خارجية كازاخستان، أيبك سمادياروف، إن سلطات بلاده قررت استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الممنوعة داخل أراضي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأشار سمادياروف إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة، فإن حركة طالبان ليست مدرجة في قوائم المنظمات التي يعترف بها مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية.

وأضاف المتحدث: تقوم كازاخستان بانتظام بمراجعة القائمة الوطنية للمنظمات الإرهابية المحظورة في أراضي الجمهورية، ويتم بشكل دوري تحديث هذه القائمة. وفي إطار هذه العملية تم اتخاذ قرار باستبعاد حركة طالبان منها وفقا لممارسات الأمم المتحدة.

الدبلوماسية بين كازاخستان وحركة طالبان

وتحدث سمادياروف، كذلك، عن كيفية تطور الاتصالات الدبلوماسية بين كازاخستان وحركة طالبان لاحقا، وقال: "فيما يتعلق بالاتصالات السياسية، أود التأكيد على أن كازاخستان ستواصل الالتزام الصارم بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي الفترة من 3 إلى 5 أغسطس، شهدت مدينة أستانة انعقاد منتدى أعمال مشترك مع أفغانستان. وعن الجانب الأفغاني شارك في الفعالية أكثر من 150 من رجال الأعمال من مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك البنوك.

وفي ختام هذا الحدث، وقّع ممثلو دوائر الأعمال في كازاخستان وأفغانستان عقودا بقيمة 190.8 مليون دولار.