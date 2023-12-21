طالبان من مطروح يحققان المركزين الأول والثانى فى المسابقة الثقافية فرسان القراءة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الإدارة العامة للمكتبات أعلنت عن نتيجة مسابقة فرسان القراءة للمراحل التعليمية الثلاث، مضيفًا أن طلاب مطروح حققوا إنجازًا كبيرًا بحصول طالبين بالمرحلة الثانوية على المركزين الأول والثاني على التوالي على مستوى الجمهورية.

مسابقة فرسان القراءة

وأوضح شحاتة أن الطالب أحمد محمود عطية بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية حقق المركز الأول جمهوريًا في مسابقة فرسان القراءة، بينما حصل الطالب يوسف حاتم صابر بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في ذات المسابقة في إنجاز جديد يضاف لسلسلة الإنجازات المتواصلة في الأنشطة التربوية والحصول علي عشرات المراكز المتقدمة جمهوريا.

الأنشطة التربوية

وقدم وكيل تعليم مطروح أسمى التهاني لأبنائه الطلاب المتميزين في القراءة، مشيدا بكل الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم تحت إشراف توجيه عام المكتبات والشئون التنفيذية مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح على مستوي الجمهورية التي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.

في سياق آخر كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، اجتماعًا مع مسئولي لجنة الإدارة ومدير مركز توزيع الأسئلة والحملة الميكانيكية والأمن والتعليم الإعدادي بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصرالدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجمال قنديل، مدير عام التعليم العام بمقر ديوان عام تعليم مطروح، وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وناقش وكيل الوزارة، خطة التوزيع الداخلية بإدارة مطروح التعليمية والخارجية الخاصة بالإدارات التعليمية الأخرى المتعلقة بامتحانات الترم الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وخطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة للجان الشهادة الإعدادية بكل أرجاء المحافظة.