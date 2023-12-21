الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الإعدادية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا مع مسؤولي لجنة الإدارة ومدير مركز توزيع الأسئلة والحملة الميكانيكية والأمن والتعليم الإعدادي بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجمال قنديل، مدير عام التعليم العام بمقر ديوان عام تعليم مطروح، وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وناقش وكيل الوزارة، خطة التوزيع الداخلية بإدارة مطروح التعليمية والخارجية الخاصة بالإدارات التعليمية الأخرى المتعلقة بامتحانات الترم الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وخطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة للجان الشهادة الاعدادية بكافة أرجاء المحافظة.

ووجَّه مدير المديرية خلال الاجتماع الإدارات التعليمية بتوفير كل التجهيزات اللوجستية لأعضاء مركز توزيع الأسئلة الخاصة بكل إدارة تعليمية والتي سيتم التواصل معها بشكل فوري ومتواصل مع مركز التوزيع الرئيسي لامتحان الشهادة الإعدادية بالمديرية.

امتحانات الشهادة المحلية

كما وجه وكيل تعليم مطروح، رئيس لجنة الإدارة، بضرورة اختيار عناصر مشهود لهم بالكفاءة المهنية والأمانة والمصداقية وتقدير المسؤولية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام على مدار أعمال امتحانات الشهادة المحلية.

وأكد  مدير المديرية على المشرف العام على الامتحانات المحلية بسرعة الانتهاء من وضع خطة توزيع أوراق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وعرضها للاعتماد وفق الخطة الزمنية  للامتحانات.

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وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات الفصل الدراسي الأول الاستعدادات النهائية الشهادة الاعدادية مطروح

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