أسامة كمال: نجحنا فى مكافحة الإرهاب.. والجيش المصرى التاسع عالميًا

قال الإعلامي أسامة كمال، إن من إيجابيات عام 2023 تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تؤكد المؤشرات نجاح الطريقة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي تراجع إلى المركز الـ16 في 2023 بعدما كنا في المركز الـ15.

أسامة كمال: الجيش المصري يشهد تطورات عديدة في السنوات الماضية

كما أشار إلى أن الجيش المصري جاء في المركز التاسع عالميًا ضمن أقوى جيوش العالم بعد عمليات التحديث والتطوير التي حدثت في الفترة من 2014 وحتى الآن بعد أن كنا في المركز الـ14، والتي كانت حولها تساؤلات من الناس وأجيب عنها بعد أحداث 7 أكتوبر.

وأكد كمال أن ذلك يعكس التطورات التي تشهدها القوات المسلحة سواء من حيث الكم والكيف ونوعية التسليح والمنظومة التكنولوجية العسكرية للجيش المصري.