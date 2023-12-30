الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: نجحنا فى مكافحة الإرهاب.. والجيش المصرى التاسع عالميًا

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن من إيجابيات عام 2023 تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تؤكد المؤشرات نجاح الطريقة المصرية في مكافحة الإرهاب. 

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي تراجع إلى المركز الـ16 في 2023 بعدما كنا في المركز الـ15.

أسامة كمال: الجيش المصري يشهد تطورات عديدة في السنوات الماضية 

كما أشار إلى أن الجيش المصري جاء في المركز التاسع عالميًا ضمن أقوى جيوش العالم بعد عمليات التحديث والتطوير التي حدثت في الفترة من 2014 وحتى الآن بعد أن كنا في المركز الـ14، والتي كانت حولها تساؤلات من الناس وأجيب عنها بعد أحداث 7 أكتوبر.

وأكد كمال أن ذلك يعكس التطورات التي تشهدها القوات المسلحة سواء من حيث الكم والكيف ونوعية التسليح والمنظومة التكنولوجية العسكرية للجيش المصري.

الجيش المصرى الإرهاب مكافحة الإرهاب مصر أسامة كمال

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

لماذا رفض وزير الدفاع الإسرائيلى حضور مؤتمر مشترك مع نتنياهو؟

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة