اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ107 على التوالي.

سوق اليرموك

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في سوق اليرموك بمدينة غزة.

وأفاد مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

حي المنارة

وقصفت مدفعية الاحتلال حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف لطائرات حربية استهدف حي الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما قصفت الزوارق الحربية سواحل مدينتي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة.

قصف محيط مستشفى ناصر

وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال تواصل منذ عدة ساعات قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال تدمير المربعات السكنية وسط وشرق خان يونس.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24927 شهيدًا، و62388 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أفاد تقرير فلسطيني، باقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية".

وذكر الشهود، أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى منعت المواطنين من الدخول إليه.