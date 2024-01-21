الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات العراقية تنفذ المرحلة الثالثة من عملية "وعد الحق" ضد "داعش"

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق".

وذكر بيان للخلية أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وتخطيط ميداني من قبل قيادة العمليات المشتركة، تواصل القطاعات الأمنية المختلفة ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من عملية "وعد الحق" انطلقت بإسناد من صقور الجو ضمن قواطع عمليات ديالى وصلاح الدين والدوز وكركوك وسامراء ومن عدة محاور.

وأضاف أن عمليات الأبطال في الأجهزة الأمنية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومطاردة ما تبقى من مفارز داعش المنهزمة ودك أوكارهم وتطهير الأراضي من دنسهم.

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خلية الإعلام الأمني في العراق

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، أن عملية عسكرية بغطاء جوي تنفَّذ ضد تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، إنه استمرارًا لنهجها التعرضي وعملياتها النوعية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي "داعش" وقتل عناصره المنهزمة وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن القوات الجوية باشرت بتوجيه ثلاث ضربات ضد أوكار العدو ومضافاته بالاستناد إلى المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وما زالت العمليات مستمرة.

وأكد أن القوات الأمنية، التي صممت على إزالة الإرهاب بكل أشكاله، ستستمر بتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره حتى القضاء عليه.

العراق أعلن هزيمة تنظيم "داعش"

ورغم أن العراق أعلن هزيمة تنظيم "داعش" على أراضيه في 2017، فإنه ما زال بإمكان الجماعات الإرهابية، التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية، شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقًا للأمم المتحدة.

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