الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان من الجيش الأمريكى بشأن الهجوم على قاعدة عسكرية فى العراق

الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بيانًا عاجلًا كشفت فيه تفاصيل مهاجمة مسلحين موالين لإيران لقاعدة عين الأسد في العراق.

 

وقال البيان إن "مسلحين موالين لإيران أطلقوا عددا من القذائف والصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد"، مضيفًا: "أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد اعترضت معظم الصواريخ ويجري تقييم الضرر وإصابة جندي عراقي واحد على الأقل".

 

وفي وقت سابق، قال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد.

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