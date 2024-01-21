حماس ترفض أى مشاريع دولية تحدد مستقبل غزة

أعلنت حماس رفضها أي مشاريع دولية وإسرائيلية تحدد مستقبل قطاع غزة، مؤكدة أن القرار للفلسطينيين، وفقًا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت حماس أن هجوم 7 أكتوبر كان خطوة ضرورية لمواجهة مخططات إسرائيل ضد الفلسطينيين، كما طالبت بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي في غزة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن التقديرات الاستخبارية الأمريكية، تؤكد أن حركة حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر، كما أكدت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين إسرائيليين أنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق.