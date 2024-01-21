مقتل شخصين من حزب الله اللبنانى إثر هجوم بطائرة مُسيّرة إسرائيلية

أفادت مصادر لرويترز، بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني، إثر هجوم بطائرة مُسيّرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان، وفقا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، قد قال إن مطالب إسرائيل من لبنان بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أمر غير مقبول وغير كافٍ.

المقاومة فى لبنان عندما قامت بعملياتها العسكرية كانت لمساندة غزة والتخفيف عنها

وأضاف "منصور"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة في لبنان عندما قامت بعملياتها العسكرية كانت لمساندة غزة والتخفيف عنها، وحتى اليوم لم تقبل إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة بعد عمليات عسكرية واجتياح كبير وتدمير شامل، لذلك الأولى وقف إطلاق النار في القطاع.