إسرائيل تطلب هدنة 48 ساعة من "حزب الله".. ووزير الخارجية اللبنانى الأسبق: الأمر مرفوض

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، إن مطالب إسرائيل من لبنان بوقف إطلاق النار من لبنان لمدة 48 ساعة أمر غير مقبول وغير كافٍ.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن المقاومة في لبنان عندما قامت بعملياتها العسكرية كانت لمساندة غزة والتخفيف عنها، وحتى اليوم لم تقبل إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة بعد عمليات عسكرية واجتياح كبير وتدمير شامل، لذلك الأولى وقف إطلاق النار في القطاع.

وزير الخارجية اللبناني الأسبق: وقف إطلاق النار لا بد أن يخضع لشروط ومواقف ثابتة

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي عندما يطالب بهدنة لمدة 48 ساعة، فهذا يعني أنه يريد أن يستعد من جديد ويواصل القصف مجددًا، مشددًا على أن وقف إطلاق النار لا بد أن يخضع لشروط ومواقف ثابتة على ألا يعود العدو الإسرائيلي وينتهك السيادة اللبنانية.