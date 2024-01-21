وزير فلسطينى يكشف سر خلافات نتنياهو مع بايدن

أكد أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يراهن على عدم استمرار جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة كثيرًا، وذلك هو سبب إعلانه رفضه حل الدولتين، كما أنه مهما كان هناك تباين في المواقف، إلا أن دعم أمريكا لإسرائيل في حربها لن ينتهي.

وقال المجدلاني، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن نتنياهو لديه أزمة في التحالف الحكومي، ولا يستطيع الخروج عن إرادة هذا التحالف الذي يضمن استمرار حكمه.

وأردف: "شركاؤه في الحكومة لا يقبلون حل الدولتين، وهذا سبب تنكر نتنياهو في اليوم التالي للمباحثة التي جرت بينه وبين بايدن".

وتابع أن نتنياهو يراهن أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تدوم، وبعد شهرين ستدخل السباق الانتخابي ولن تتمكن من اتخاذ قرار يؤثر على إسرائيل، كما أن كل التقديرات تشير إلى أنه من الصعب أو المستحيل إعادة انتخاب بايدن، بسبب تدني شعبيته، وأحد أسباب تدني شعبيته هو موقفه من الحرب على غزة.

وأوضح أن أزمة بايدن مركبة من الوضع الداخلي للولايات المتحدة، وأزمة الثقة المتصاعدة للإدارة الأمريكية مع حلفائها، لكن رغم التباين على موقف إسرائيل والولايات المتحدة من اليوم التالي للحرب، فإن هذا لا يؤثر على التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في حربها على غزة، سواء بغطاء سياسي أو دعم لوجستي وعسكري ومادي.