الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هينو كلينك: إسرائيل لم تغلق الباب تمامًا أمام حل الدولتين

هينو كلينك
هينو كلينك

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك توترات بين بايدن ونتنياهو بسبب حل الدولتين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ليس سرًا سوء العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وتابع: "الآن كلنا دفعنا نحو هذه الأزمة بسبب ما حدث في 7 أكتوبر، وكلتا الحكومتين تعملان على حل تلك الأزمة وتداعياتها، وأعتقد أن الأيام السابقة حملت العديد من الحلول لعدة مشكلات وعلى رأسها حل الدولتين، وذلك خلال المناقشات الأخيرة التي دارت بينهما".

وواصل: "لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية أغلقت الباب تمامًا أمام حل الدولتين، ويتفهمون أن هذا الأمر أولوية بالنسبة للرئيس بايدن".

أمريكا إسرائيل حل الدولتين بايدن نتنياهو

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