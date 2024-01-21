مرارة التشريد.. الاحتلال يعاقب شهداء المقاومة بهدم منازل أسرهم (فيديو)

لم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله عناصر المقاومة الذين استخدموا حقهم الشرعي في مقاومة الاحتلال، بل دأب على تفجير منازل أسرهم والاعتداء يوميا على حق الفلسطينيين في السكن لمجرد إشفاء غليله.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيديو لآليات الاحتلال وهى تهدم منزلي عبدالقادر ونصر القواسمي في الخليل منفذا عملية حاجز النفق.

هى واحدة من ضمن مئات عمليات الهدم في الضفة الغربية وسياسة دأب عليها الاحتلال في معاقبة الفلسطينيين بهدم بيوت المقاومين' ليزيدهم فوق هم فقدان أبنائهم هم التشرد.