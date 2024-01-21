زعيم المعارضة يفتح النار على حكومة نتنياهو

فتح زعيم المعارضة يائير لابيد، النار على حكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو للمجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء.

وقال في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن هذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب والدولة، ووصفهم بأنها عار على إسرائيل.

كان وزير دفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اقتحم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر وقع "واللا" العبري، أن الخلاف بين نتنياهو وجالانت اشتعل قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وبعد الهجمات تصاعد الخلاف بقوة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن جالانت يمكن أن يقود تمردًا ضد نتنياهو في الحكومة إذا ما سمحت له الفرصة، كما أنه هدد بإحضار لواء جولاني لحل الحكومة والإطاحة بنتنياهو بالقوة، فيما يعتبر انقلابا عسكريا.