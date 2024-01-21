الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخططات الانقلاب العسكري في إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولاني"

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

تجاهلت وسائل الإعلام العبرية حادث اقتحام وزير دفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها كشفت عن كارثة خلافات كبرى بين الطرفين بسبب حرب غزة، حتى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حذرت من أن جالانت يمكن أن يقود تمرد ضد نتنياهو في الحكومة إذا ما سمحت له الفرصة، كما أنه هدد بإحضار لواء جولاني لحل الحكومة والإطاحة بنتنياهو بالقوة، فيما يعتبر انقلاب عسكري.


كواليس خناقة جالانت ونتنياهو وتهديدات الانقلاب العسكري

txt

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية.. ماذا حدث بين جالانت ونتنياهو فى اجتماع الحرب؟

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الخلاف بين نتنياهو وجالانت اشتعل قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وبعد الهجمات تصاعد الخلاف بقوة، فقبل 3 أشهر لم يكن يتخيل أحد داخل الحكومة الإسرائيلية أن العلاقة يمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه.

وتابع أن جالانت هدد نتنياهو بأن يجلب فرقة لواء الجولاني والتي يعرف عنها أنها أقوى فرقة في جيش الاحتلال للسيطرة على حكومة الحرب، ثم تفاقم الأمر لاقتحام جالانت مكتب نتنياهو.

وأضاف أن الشئ الوحيد الذي يمنع جالانت هو وجود بيني جانتس الوزير وجادي آيزنكوت في حكومة الحرب، وهو الشئ الوحيد الذي جعله يتحمل نتنياهو خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن تفاقم الأزمة بين الطرفين وصلت إلى تسجيل الطرفين المحادثات لبعضهما البعض، واعتبر نتنياهو أن خطاب جالانت بشأن الانسحاب من شمال غزة وحديثه عن مستقبل القطاع هو بمثابة خيانة.

وأوضح أن جالانت علم بعد ذلك من مساعدي نتنياهو، أن رئيس الوزراء يتطلع للإطاحة بوزير الدفاع في أقرب فرصة، ولكن يبدو أن معركة التسجيلات بين الطرفين منعت كل منهما من القيام بخطوات جادة لفضح شأن الآخر.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو وجالانت كل منهما لديهم قناعته الخاصة أن الطرف الآخر غير مؤهل للقيادة، ويدرك كل منهما أنهما يسجلان المحادثات لبعضهم البعض، حاول الثنائي تجاهل خلافاتهما بعض عملية طوفان الأقصى وتشكيل حكومة الحرب، ولكن الخلافات تفاقمت أكثر، ووصلت إلى محاولة جالانت اقتحام مكتب نتنياهو واشتباك الإثنين، لقد خرج كل شئ عن سيطرتهم.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن المرعب في الوقت الحالي أن نتنياهو وجالانت لا يحاولان إنهاء الخلاف بينهم، بل تتصاعد الأمور بصورة غريبة ومفزعة، تهدد إسرائيل بالكامل في ظل اشتعال الحرب في غزة وانهيار الدعم الدولي لإسرائيل وتهديد الولايات المتحدة لإسرائيل بفرض حظر على المساعدات العسكرية أو التوقف عن الدعم المطلق لإسرائيل.

جالانت نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي غزة حرب غزة خناقة جالانت ونتنياهو لواء الجولاني اقتحام جالانت مكتب نتنياهو

مواد متعلقة

توسيع الصراع فى الشرق الأوسط ورقة نتنياهو الأخيرة للنجاة من جحيم غزة

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

أسرار غرفة العمليات.. كواليس سقوط المئات من صفوف الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

قدرات "حماس" العسكرية في غزة تصدم إسرائيل.. غير قادرة على هزيمتها

أسرار جديدة.. لماذا عرقل نتنياهو صفقة إطلاق سراح المحتجزين بعد الاتفاق عليها؟

"وول ستريت جورنال": الانسحاب الإسرائيلى من شمال غزة يعكس فوز حماس بالحرب

شرارة غضب تشتعل فى الحكومة الإسرائيلية.. هل رضخ نتنياهو لشروط حماس؟

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

روي فيتوريا يعلق على رحيله حال خروج المنتخب من أمم إفريقيا

فتاة تقتل والدها لرفضه زواجها.. خبير قانوني: لن يحكم عليها بالإعدام

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة