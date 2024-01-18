شرارة غضب تشتعل فى الحكومة الإسرائيلية.. هل رضخ نتنياهو لشروط حماس؟

تهرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مسئوليته بعد الكشف، أمس الأربعاء، عن أن الشاحنات التي تحمل الأدوية والإمدادات الأخرى إلى غزة، كجزء من صفقة لإيصال الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين، لم يتم فحصها أولًا من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ونقلت القناة 13 عن مسئول إسرائيلي قوله، إن الشاحنات لم تخضع بالفعل لفحص دقيق، ما يؤكد ادعاء القيادي في "حماس" موسى أبومرزوق، على حسابه على X.

فحص الأدوية يثير أزمة داخل إسرائيل

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "أمر رئيس الوزراء بتسليم الأدوية للمحتجزين لكنه لم يشارك في ترتيبات فحصها التي حددها جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن".

وشن معارضو نتنياهو هجومًا حادًا عليه بعد البيان لتتفاقم حالة الغضب المحلية المتصاعدة بالفعل من رئيس الوزراء.



وردًا على ذلك، قال بيني جانتس وزير بلا حقيبة وعضو مجلس الوزراء الحربي عضو الكنيست: "إن إدخال الدواء إلى المحتجزين هو خطوة هامة ومهمة عملنا جاهدين لتحقيقها"، مضيفًا أن مسئولية القرار وتنفيذه تقع على المستوى السياسي، وعلى نتنياهو فقط.



وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، على موقع X: "نتنياهو، كفى من هذا الهراء، لقد حان الوقت للبدء في تحمل المسئولية بدلًا من تمريرها إلى كل مكان، والتوقف عن اتخاذ القرارات بناءً على الاعتبارات السياسية فقط".



وسرعان ما انضم وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إلى الانتقادات، موجهًا رسالة إلى نتنياهو قال فيها: "توقف عن الانجرار وراء جانتس وأوقف التهويل، ربما تكون إجراءات الفحص الفني من مسئولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ولكن مسئولية التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية إلى المحتجزين لا تشمل الذخيرة والمعدات لـ"حماس"، فهي مسئوليتكم، وتقع على عاتق حكومة الحرب".



وبعد الانتقادات الموجهة لنتنياهو، قال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أصدر توجيهات لفحص الأدوية التي تدخل قطاع غزة.



وكتب "مرزوق" في منشوره على موقع X، أن "الصليب الأحمر قدم طلبًا لتوفير الدواء لأسرى حرب حماس، وكان هناك 140 نوعًا من هذه الأدوية، لذلك وضعنا عدة شروط"، ثم شرح مرزوق الشروط: مقابل كل علبة دواء يجب توفير ألف علبة لسكان غزة؛ يجب توفير الدواء من قبل دولة موثوقة؛ وسيقوم الصليب الأحمر بتوزيع الأدوية على أربعة مستشفيات تغطي كافة مناطق قطاع غزة، بما في ذلك الأدوية للمحتجزين، كما يجب زيادة المساعدات الغذائية والمساعدات المقدمة لقطاع غزة، ويجب منع الجيش الإسرائيلي من تفتيش شحنات المخدرات.