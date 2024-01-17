الاحتلال: احتمال اندلاع حرب شمال إسرائيل أصبح أعلى بكثير

قال قائد جيش الاحتلال هرتسي هاليفي إن احتمالات اندلاع حرب على الحدود بين إسرائيل ولبنان أصبح "أعلى بكثير" من أي وقت مضى.

أضاف هاليفي، في بيان الأربعاء، أنه لا يمكن توقع موعد لبدء الحرب في الشمال، غير أنه أكد أن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة "أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

ومنذ بداية الحرب في غزة أكتوبر الماضي، تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني قصفًا على المناطق الحدودية جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

قُتل خلال القصف الإسرائيلي 193 شخصًا في لبنان، بينهم 141 عنصرًا من حزب الله وأكثر من عشرين مدنيًا وثلاثة صحفيين بحسب فرانس برس، فيما تقول إسرائيل إن 9 جنود وستة مدنيين قتلوا جراء القصف الذي ينفذه حزب الله على بلدات شمال إسرائيل.