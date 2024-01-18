الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قدرات "حماس" العسكرية في غزة تصدم إسرائيل.. غير قادرة على هزيمتها

حماس
حماس

أطلقت حماس عشرات الصواريخ من غزة، الثلاثاء الماضي، ما يدل على قدرة الحركة المستمرة على مهاجمة إسرائيل، وفشل دولة الاحتلال في الحرب وخسارتها الدعم الدولي وتشويه صورتها، وأنها لم تفعل سوى قتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة.

وشكلت القدرات العسكرية القوية لـ"حماس" صدمة لإسرائيل التي لم تعد قادرة على هزيمتها، حسبما نشرت مجلة "واشنطن إجزامنير" الأمريكية.

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وتابعت المجلة، أن حماس استهدفت مدينة نتيفوت الإسرائيلية، التي تبعد حوالي 6 أميال عن الحدود بين إسرائيل وغزة، رغم أن أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية اعترضت معظم الصواريخ أو سقطت في مناطق مفتوحة.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه عثر على المجمع الذي انطلقت منه الصواريخ وعثر على ثلاث منصات إطلاق تحتوي كل منها على 10 براميل، وكان عدد منها محملا بالصواريخ، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير المجمع ومنصات الإطلاق.


وأضافت المجلة، أن إطلاق الصواريخ يأتي بعد أن دخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعلى الرغم من ثلاثة أشهر من القتال العنيف - الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 24 ألف شخص شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، والنزوح على نطاق واسع، والتهديد بالمرض والمجاعة - لا تزال حماس قادرة على تهديد حياة الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من القطاع.


وتابعت أن قوة حماس العسكرية تبلور الصراع الذي تواجهه إسرائيل – السياسيون اليمينيون المتطرفون الذين يعتقدون أن القوات الإسرائيلية يجب أن تكون أكثر عدوانية، والدعم المحلي الواسع النطاق لتدمير حماس، والدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والاتهامات بأنها تنفذ إبادة جماعية في غزة.


وقال ياكوف أميدرور، الجنرال المتقاعد الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن استمرار إطلاق الصواريخ يخبرنا بأننا لم ننه مهمتنا، ولا تزال هناك مناطق نحتاج إلى تنظيفها".


وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت هذا الأسبوع إن الحملة العسكرية في شمال غزة "انتهت" بينما الجهود في الجزء الجنوبي من القطاع "ستنتهي قريبا"، وأعلنت إسرائيل يوم الاثنين أنها سحبت إحدى فرق جيشها من غزة.


وتختلف الولايات المتحدة بشدة مع أعضاء اليمين المتطرف الإسرائيلي الذين يريدون إخراج الفلسطينيين من غزة لإعادة توطينهم، وقد رفض المسؤولون الأمريكيون هذه الحجج، في حين قال نتنياهو أيضًا إن إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال القطاع.

إسرائيل حماس العسكرية غزة الصواريخ واشنطن

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