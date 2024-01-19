الفصائل الفلسطينية تستهدف مبنى تحصن به عدد من جنود الاحتلال فى حى الشيخ رضوان

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أنها استهدفت مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مضادة للأفراد، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها أطلقت النار تجاه جندي إسرائيلي تواجد قرب المبنى المستهدف، وتمت إصابته إصابة مباشرة.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الجنديين اللذين تم استهدافهما كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تم استهدافها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين.