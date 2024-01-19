الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

استشهاد طفل فلسطيني
استشهاد طفل فلسطيني

أكدت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن طفلا فلسطينيًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رام الله، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة الضفة الغربية ومخيماتها أصبحت ثكنة عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومغلقة بالسواتر الترابية مع وجود الجرافات والآليات العسكرية المتمركزة على مداخل ومخارج المدينة والمخميات.

وأضافت "السلامين"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 8 فلسطينيين ارتقوا شهداء في مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، مؤكدةً أن الاحتلال الإسرائيلي وقواته تسببوا في خراب ودمار في المدينة باقتحام وتدمير المنازل، بجانب تدمير البنية التحتية وتجريفها.

القاهرة الإخبارية الاحتلال رام الله

مواد متعلقة

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نعمل ضمن آلية لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية

عضو البرلمان الهولندى: إسرائيل تنفذ عدوانًا وحشيًا فى غزة

برلمانى هولندى: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل الفاشية فى غزة

"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تلقت أجهزة دفاعية متطورة من الغرب

الفصائل الفلسطينية تستهدف جنديين إسرائيليين فى خان يونس

خلال مشاركته بـ"دافوس".. الادعاء السويسرى يعلن تلقيه شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلى

رئيس الوزراء الهولندى: هناك حاجة إلى وقف إنسانى فورى للقتال فى غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

بعد مفاوضات الزمالك.. الأهلي يرفض المزايدة على ثنائي زد

الاستماع لأقوال المقيمين فى فندق اندلعت فيه النيران بالدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس