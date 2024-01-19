استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

أكدت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن طفلا فلسطينيًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رام الله، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة الضفة الغربية ومخيماتها أصبحت ثكنة عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومغلقة بالسواتر الترابية مع وجود الجرافات والآليات العسكرية المتمركزة على مداخل ومخارج المدينة والمخميات.

وأضافت "السلامين"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 8 فلسطينيين ارتقوا شهداء في مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، مؤكدةً أن الاحتلال الإسرائيلي وقواته تسببوا في خراب ودمار في المدينة باقتحام وتدمير المنازل، بجانب تدمير البنية التحتية وتجريفها.