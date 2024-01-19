الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال مشاركته بـ"دافوس".. الادعاء السويسرى يعلن تلقيه شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلى

إسحاق هرتسوج
إسحاق هرتسوج

أعلن الادعاء السويسري، اليوم الجمعة، عن أن شكوى جنائية قدمت ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 

وأكد ممثلو الادعاء السويسري أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، تم تقديم شكوى جنائية ضده خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

 

100 يوم حرب.. إسرائيل كانت لديها نية تجويع سكان قطاع غزة

واستعرضت "القاهرة الإخبارية"، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب.

وقالت رشا عماد، مذيعة "القاهرة الإخبارية" إن إسرائيل كانت لديها نية في تجويع سكان قطاع غزة ومنع وصول الطعام والوقود والكهرباء إلى أهالي قطاع غزة، وفقًا لما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمام العالم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

80 % من سكان قطاع غزة يعتمدون على الغذاء القادم من الخارج

وخرج مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتقرير اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن القطاع مُحاصر منذ 17 عامًا، وأن 80% من سكانه يعتمدون على الغذاء القادم من الخارج، كما ذكر التقرير الإسرائيلي أن سكان القطاع لم يتبق لديهم أي إمكانية لإنتاج الغذاء، وعلى الرغم من ذلك إسرائيل تمنع دخوله، حيث تعتبر تلك المساعدات بمثابة التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وعدم الامتثال له يشكل جريمة حرب.

القاهرة الإخبارية المنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس الإسرائيلي الادعاء السويسري

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