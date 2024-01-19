الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة 19 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 19 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقتٍ سابق، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، واعتدت على المصلين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

يأتي ذلك فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة، بينما دوت صفارات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة

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