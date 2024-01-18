الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يرفضان إقامة دولة فلسطينية

الدكتور إبراهيم ملحم
الدكتور إبراهيم ملحم

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لديهما أحلام للتوسع ويرفضان إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو يستخدم كل سبل القوة لإخراج الشعب الفلسطيني من غزة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الأخبارية”، أن  الشعب الفلسطيني الصامد يواصل نضاله المشروع مهما بلغت التحديات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يرتكب الجرائم في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح أن السيرة الذاتية الأمريكية ليس بها ما يبعث على التفاؤل أو جدية حقيقية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

القاهرة الإخبارية الحكومة الفلسطينية دولة فلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الجرائم

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