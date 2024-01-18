تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميا في 2024 بسبب الانتخابات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عبر شاشتها، تناولت خلاله تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا في عام 2024 بسبب الانتخابات، حيث سيتوجه مليارا ناخب في أكثر من 70 دولة للإدلاء بأصواتهم تفي الانتخابات التي ستجرى هذا العام.

وأكد التقرير، أن هناك مخاوف متصاعدة من إجراء عدد كبير من الانتخابات في بلدان العالم العام الجاري 2024، الأمر الذي دفع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة للإعراب عن اعتقاده بأن هذا العدد الهائل من الانتخابات في بلدان العالم سيضر بالجهود طويلة الأمد لتأمين الإمدادات الغذائية حول العالم.

وتابع: "بحسب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزارعية ألفارو لاريو في مقالبة مع شكبة "سي إن بي سي" الأمريكية على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا، أن الانتخابات ستشهد استقطابًا سياسيًا يصرف اهتمام الناخبين والحكام عن القضايا الأكبر"، مضيفًا: "من بين تلك القضايا الكبرى التي سيتراجع الاهتمام بها في ظل الانتخابات وتركيزها على القضايا الآنية وقصيرة الأجل شكلة الأمن الغذائي".