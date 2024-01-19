الكرملين: التوترات بين إيران وباكستان ناجمة جزئيًا عن الصراع في غزة

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن التوترات بين إيران وباكستان ناجمة جزئيا عن الصراع في غزة الذي تخشى روسيا من اتساعه؛ بحسبما أفادت قناة “القاهرة الإخباية” في نبأ عاجل لها.

لا يوجد احتمال لإحياء صفقة حبوب البحر الأسود

وأكد "الكرملين"، أنه لا يوجد احتمال لإحياء صفقة حبوب البحر الأسود والطرق البديلة للشحن تحمل مخاطر كبيرة.

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني شن سلسلة من الضربات العسكرية ، ضد مخابئ زعمت أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأعلنت الخارجية الباكستانية عن أن الضربات العسكرية التي تم تنفيذها في مقاطعة أو اثنتين في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.