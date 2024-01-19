"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 24762 شهيدا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى 24762 شهيد و62108 جريح.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 142 شهيدًا و278 جريحا خلال 24 ساعة.