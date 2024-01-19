الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 3 إصابات فى حالة حرجة بحادث إطلاق نار بالجليل

إطلاق نار بالجليل
إطلاق نار بالجليل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، بوقوع 3 إصابات في حالة حرجة بحادث إطلاق نار بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 

القبة الحديدية.. طائرة مسيرة عبرت من لبنان 

وقبل قليل، اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية، طائرة مسيرة عبرت من لبنان في المجال البحري شمالًا.

 

تفعيل الدفاعات الجوية قرب مستوطنة كريات شمونة

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي سياق آخر، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، واعتدت على المصلين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

 

القاهرة الإخبارية إطلاق نار الجليل الأعلى

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