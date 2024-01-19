الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء العراقي: استمرار الحرب في الضفة وغزة سيؤدي لتوسيع دائرة الصراع بالمنطقة

محمد شياع السوداني،
محمد شياع السوداني،

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن إطالة الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

لا يمكن لأي طرف أن يسلب الحكومة العراقية حقوقها ودورها في بسط أمنها

وأضاف "السوداني"، بأنه لا يمكن لأي طرف سواء كان خارجيا أو داخليا أن يسلب الحكومة العراقية حقوقها ودورها في بسط أمنها، وتابع: "موقفنا واضح ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا".

في سياق آخر، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني وأصابت نحو 20 ألفا آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحـتلال واصل شن الهجمات العسكرية والمتعمدة على المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها".

 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الضفة الغربية الحكومة العراقية

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