الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تدمر الضفة الغربية ومخيماتها

آثار العدوان الإسرائيلي
آثار العدوان الإسرائيلي فى الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن مدينة الضفة الغربية ومخيماتها أصبحت ثكنة عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومغلقة بالسواتر الترابية مع وجود الجرافات والآليات العسكرية المتمركزة على مداخل ومخارج المدينة والمخميات.

 

الاحتلال الإسرائيلي وقواته تسببوا في خراب ودمار في المدينة باقتحام وتدمير المنازل

وأضافت "السلامين"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 8 فلسطينيين ارتقوا شهداء في مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، مؤكدةً أن الاحتلال الإسرائيلي وقواته تسببوا في خراب ودمار في المدينة باقتحام وتدمدير المنازل، بجانب تدمير البينة التحتية وتجريفها.

 

محاولة من قبل الاحتلال للتخلص من قضية اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

وأوضحت، أن ما يحدث في الضفة الغربية هو محاولة من قبل الاحتلال للتخلص من قضية اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني المتواجد فيها، إضافة إلى محاولتهم التخلص من المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أن المقاومة في شمال الضفة الغربية تعد هي الأقوى والأشد والأكبر بالاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية ثكنة عسكرية الاحتلال المقاومة الفلسطينية اللاجئين المخيمات الفلسطينية

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