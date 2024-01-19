برلمانى هولندى: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل الفاشية فى غزة

قال ستيفان فان بارلي، عضو البرلمان الهولندي، إن حكومتنا ما زالت تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف "بارلي"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لاتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.

ووصف عضو البرلمان الهولندي، الحكومة الإسرائيلية بأنها فاشية، مؤكدًا أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.