الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى هولندى: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل الفاشية فى غزة

ستيفان فان بارلي
ستيفان فان بارلي

قال ستيفان فان بارلي، عضو البرلمان الهولندي، إن حكومتنا ما زالت تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في قطاع  غزة، مؤكدًا أنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف "بارلي"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لاتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.

ووصف عضو البرلمان الهولندي، الحكومة الإسرائيلية بأنها فاشية، مؤكدًا أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.

القاهرة الإخبارية البرلمان الهولندي جرائم إسرائيل قطاع غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية جرائم إبادة جماعية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تلقت أجهزة دفاعية متطورة من الغرب

الفصائل الفلسطينية تستهدف جنديين إسرائيليين فى خان يونس

خلال مشاركته بـ"دافوس".. الادعاء السويسرى يعلن تلقيه شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلى

رئيس الوزراء الهولندى: هناك حاجة إلى وقف إنسانى فورى للقتال فى غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية

"القاهرة الإخبارية": أزمات وانشقاقات داخلية قد تؤدى لحل حكومة الحرب الإسرائيلية

"القاهرة الإخبارية": 3 إصابات فى حالة حرجة بحادث إطلاق نار بالجليل

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تدمر الضفة الغربية ومخيماتها

الأكثر قراءة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس