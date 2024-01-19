الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الدفاع الروسية" تستعرض خسائر الجيش الأوكرانى خلال أسبوع

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن حجم الخسائر التي تعرض لها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي في ساحات القتال.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل، أن خسائر الأوكران على محور جنوب دونيتسك خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 965 عسكريًا ودبابتين ومنصة إطلاق صواريخ.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، بلغت أكثر من 560 عسكريًا و52 آلية ومستودعي ذخيرة.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنها خلال 24 ساعة، أسقطت 6 صواريخ لمنظومة "توتشكا - أو" وقنبلة جوية موجهة و11 قذيفة لمنظومة راجمات الصواريخ "أولخا".

القاهرة الإخبارية الدفاع الروسية الخسائر الجيش الأوكراني دونيتسك كوبيانسك خاركيف صواريخ

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