الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طهران: عودة وشيكة لسفيرى إيران وباكستان

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن عودة وشيكة لسفيري إيران وباكستان إلى سفارتي البلدين؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أنها ستركز على التعاون الأمني والعسكري الذي اتفقنا عليه سابقًا مع باكستان.

وفي وقت سابق، تصاعدت حدة التوتر بين إيران وباكستان،  بعد أن قصفت باكستان أهدافًا داخل الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلًا عن مسئول محلي أن "خمسة انفجارات سُمعت في عدة مناطق حول مدينة سراوان".

كما أعلنت باكستان عن أنها نفّذت سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدًا ودقيقة ضد ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة، مضيفةً أنّ عددًا من الإرهابيين قُتِلوا.

الخارجية الإيرانية إيران التعاون الأمني والعسكري باكستان

مواد متعلقة

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

ماكرون: لا يمكن القبول باستمرار هجمات الحوثى فى البحر الأحمر

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نعمل ضمن آلية لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية

عضو البرلمان الهولندى: إسرائيل تنفذ عدوانًا وحشيًا فى غزة

برلمانى هولندى: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل الفاشية فى غزة

"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تلقت أجهزة دفاعية متطورة من الغرب

الفصائل الفلسطينية تستهدف جنديين إسرائيليين فى خان يونس

خلال مشاركته بـ"دافوس".. الادعاء السويسرى يعلن تلقيه شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلى

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

بعد مفاوضات الزمالك.. الأهلي يرفض المزايدة على ثنائي زد

الاستماع لأقوال المقيمين فى فندق اندلعت فيه النيران بالدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس