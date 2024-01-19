طهران: عودة وشيكة لسفيرى إيران وباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن عودة وشيكة لسفيري إيران وباكستان إلى سفارتي البلدين؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أنها ستركز على التعاون الأمني والعسكري الذي اتفقنا عليه سابقًا مع باكستان.

وفي وقت سابق، تصاعدت حدة التوتر بين إيران وباكستان، بعد أن قصفت باكستان أهدافًا داخل الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلًا عن مسئول محلي أن "خمسة انفجارات سُمعت في عدة مناطق حول مدينة سراوان".

كما أعلنت باكستان عن أنها نفّذت سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدًا ودقيقة ضد ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة، مضيفةً أنّ عددًا من الإرهابيين قُتِلوا.