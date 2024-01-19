الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المفوضية الأممية: يجب تحقيق زيادة عاجلة فى المساعدات بغزة لتخفيف الأزمة الإنسانية

المفوضية الأممية
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان

أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنه يجب تحقيق زيادة عاجلة في المساعدات بقطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت، المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أنه يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي.

ونوّهت، المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إلى أنه يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان حصول العائلات على المعلومات المتعلقة بذويهم المحتجزين في غزة.

القاهرة الإخبارية المفوضية الأممية حقوق الانسان المساعدات بقطاع غزة الأزمة الإنسانية

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