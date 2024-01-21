أستاذ علوم سياسية يكشف سبب تمسك بايدن بحل الدولتين

كشف د.أحمد شعث، أستاذ العلوم السياسية، سبب تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين الذي يرفضه حليفه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مما أدى لتصاعد الخلاف بينهما.

قال شعث، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن بايدن يسوق لفكرة حل الدولتين للرأي العام الأمريكي، وتحديدًا للعرب والجاليات التي كانت تؤيد حل الدولتين، والتي انتخبته في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعم إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

ولفت إلى أن بايدن يريد أن يرمم علاقاته الداخلية في مجتمعه والرأي العام الداخلي خاصة في الحزب الديمقراطي الذي خسر منه الكثير من الأصوات والتأييدات التي أيدته في الفترة السابقة، كما أنه يريد أن يرضي المصالح الإقليمية والعلاقات العربية التي وضعت له صورة اليوم التالي من الحرب كيف سيكون، والذي يتضمن أن تكون هناك سلطة فلسطينية ودولة فلسطينية وكيان سياسي.

وأردف:"إذا كان بايدن يؤيد حقًا حل الدولتين، لماذا لا يفرضه في مجلس الأمن؟ هل الدولة الفلسطينية تهدد مصالح الولايات المتحدة؟".

أشار إلى أن نتنياهو يراهن على سقوط الحكومة الأمريكية، نظرًا لأن الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وبالتالي هو يرى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يملك أي مقومات للاستمرار في المرحلة المقبلة.