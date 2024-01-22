الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: ضيق الرزق قد يكون خيرًا كثيرًا للعبد

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن جميع أقدار الله سبحانه وتعالى خير، لذا ضيق الرزق لدى البعض قد يكون خيرًا كثيرًا للعبد.

 

الأرزاق أقدار 

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديم ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا توجد نفس تموت وترحل إلا بعد أن تأخذ كل أرزاقها التي كتبها الله لها.

وتابع: "لا تطلبوا الرزق في معصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بالطاعة، والرزق لا يزيد بالعناء ولا يقل بالتآني، فالأرزاق بيد الله وحده".

رمضان عبدالمعز الرزق ضيق الرزق كثيرا لعلهم يفقهون دي ام سي

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