الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبد المعز: الأرزاق بيد الله وحده فلا تقلقوا

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده، ولهذا جاء في كتابه العزيز “الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر”، لذا لا يجب القلق من الحياة وما بها من متاعب، فالله قادر على أن يبسط الأرزاق لعباده.

الله يبسط الرزق 


وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، لذا محن الحياة تنتهي لأن الله قادر على أن يفك الكرب دون سبب.

الصبر مفتاح الفرج

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والحزن، والله يحب الصابرين، لذا على المؤمنين أن يعلموا أن الصبر مفتاح الفرج، وبالصبر تذهب الهموم.

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون برنامج “لعلهم يفقهون” دي إم سي”

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