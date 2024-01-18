عبد الغني العيادي: الضغط الشعبي أثر على قرارات البرلمان الأوروبي بشأن العدوان بغزة

قال عبد الغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن الموقف الأوروبي الحالي تجاه قضية فلسطين تطور طبيعي لحجم الضغوطات الشعبية التي بدأت واضحة خلال الفترة القليلة الماضية.

وقف إطلاق النار

وأكد عبد الغني العيادي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الضغط الشعبي على البرلمان الأوروبي جعله يطالب بوقف إطلاق النار بشكل مستمر وليس باتباع مبدأ الهدنة.

وأضاف في حديثه، أن البرلمان الأوروبي اتخذ أول موقف إنساني لصالح غزة من خلال مطالبته بوقف إطلاق النار بفلسطين.

ضحايا العدوان الصهيوني على غزة

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية من قبل، عن أن 8 آلاف مصاب بعدوى الكبد الوبائي بسبب تلوث المياه في قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت جراء عدم توفر الأدوية والرعاية الصحية في مناطق النزوح.