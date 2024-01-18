الإعلام العراقي: دوي انفجار قرب مطار أربيل وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، وجود دوي انفجار قرب مطار أربيل وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

القصف الإيراني على العراق

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل شمال العراق، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت الجامعة العربية رفضها القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في أربيل مساء 15 يناير.

وشددت على أن قراراتها ومواقفها واضحة وقاطعة في إدانتها لانتهاك سيادة العراق في وقائع سابقة، مؤكدة أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها وفق مبدأ حسن الجوار، وتتطلع إلى المعاملة بالمثل.

وشدد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط على التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أي إجراءات تتخذها حفاظًا على سيادة البلد وأمنه، مضيفًا أن الساحة العراقية لا يجب أبدًا أن تصير مجالًا لتصفية الحسابات أو تحقيق المكاسب الإقليمية.

وحذر أبوالغيط من مغبة الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط على نحو يعرض أمن المنطقة وشعوبها للخطر الشديد.