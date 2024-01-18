الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: يبدو أن عام 2024 مُحمل بمزيد من الصراعات والنزاعات

جمال سلامة
جمال سلامة

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن عام 2024 يبدوا أنه محمل بمزيد من الصراعات والنزاعات، حيث يعاني العالم الآن وبخاصة منطقة الشرق الأوسط من الكثير من الصراعات والحروب.

التوترات الأمنية العالمية بـ 2024 

وأكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة": أن هناك تصعيد بين إيران وباكستان، وأمس كان هناك هجوم من باكستان على بعض الأراضي الإيرانية ردًا على الهجوم الإيراني المماثل الذي وقع يوم الثلاث، معبرًا:" نحن أمام تعقيب جديد في الأراضي الباكستانية الإيرانية ولا يعلم أحد هل سيكون هناك ضبطا للنفس بين إيران وباكستان أم سوف ترد إيران ونجد أننا أمام صراع إيراني باكستاني".

التوترات الصومالية الأثيوبية

وأضاف في حديثه، أن الصومال ليس لديها القدرة على السيطرة على كامل أراضيها، مما دفع أثيوبيا التي لها أطماع ومحاولة الوصول إلى البحر الأحمر إلى القيام بعملية استئجار أو شراء جزءًا من ما يسمى بأرض الصومال لكي تصبح لها منفذا على البحر الأحمر، لذا من المتوقع استمرار التوترات السياسية في المنطقة هذا العام.

استاذ علوم سياسية الحياة اليوم الحياة محمد شردي جمال سلامة

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